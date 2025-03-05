Рано радуетесь, США все еще враги – депутат Госдумы

Россиянам не стоит рассчитывать на сладкие речи американского президента Дональда Трампа.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил депутат Госдумы Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы не говорил, что все гладко пошло. Со времен, как император западного мира похвалил русский народ, сказал четыре раза благодарственно в отношении Владимира Владимировича, назвал его хорошими и ласковыми словами. Что мы имеем? У нас отжали Сирию, отжали ее геополитически. СВО Сирии, понятно, чем закончилось. Трамп продлил санкции. Это при разговоре о любви к России, русскому народу и Владимиру Владимировичу.

Этот самый «Старлинк» Украине отключили? Только пригрозили, а без этого, как говорится, ничего не получится. Легализован вопрос войск НАТО на Украине? Трамп, благосклонно к этому относится. Поэтому, знаете, у меня даже уже, как сказал, и идиосинкразию вызывает вот эта вот радужная вакханалия в наших экспертных кругах о том, что ну «Трамп прийде, порядок наведе», – заявил Обухов.