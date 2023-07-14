Рано смеяться над итогами саммита НАТО – эксперт

Владимир Гладков .  
14.07.2023 19:41
  (Мск) ,  Москва
Просмотров: 554
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны российских медиа, на саммите НАТО в Вильнюсе был принят ряд опасных для РФ решений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны российских медиа, на саммите НАТО в Вильнюсе был...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Надо сказать, что итоги [саммита НАТО] не очень однозначны. У нас в России почему-то все сконцентрировались, что Украину в НАТО не приняли, как это хорошо, улюлю и хахаха.

А на самом деле, там достаточно серьёзная стратегия принята выдавливания России из ключевых точек мира. И размечено коммюнике по итогам саммита, там упоминается Арктика, Сербия, Молдавия, Грузия, и вообще Черноморскому региону НАТО уделяет очень серьёзное внимание», – сказал Жаров.

Он подчеркнул, что у самых границ Украины создаётся крупный командный центр НАТО.

«В Румынии сейчас будет создано командование Специальных операций, которое будет заниматься этими операциями [против России]. Мы видим, что американские и британские воздушные разведчики днюют и ночуют в акватории Чёрного моря», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть