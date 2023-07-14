Рано смеяться над итогами саммита НАТО – эксперт

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Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны российских медиа, на саммите НАТО в Вильнюсе был принят ряд опасных для РФ решений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо сказать, что итоги [саммита НАТО] не очень однозначны. У нас в России почему-то все сконцентрировались, что Украину в НАТО не приняли, как это хорошо, улюлю и хахаха. А на самом деле, там достаточно серьёзная стратегия принята выдавливания России из ключевых точек мира. И размечено коммюнике по итогам саммита, там упоминается Арктика, Сербия, Молдавия, Грузия, и вообще Черноморскому региону НАТО уделяет очень серьёзное внимание», – сказал Жаров.

Он подчеркнул, что у самых границ Украины создаётся крупный командный центр НАТО.

«В Румынии сейчас будет создано командование Специальных операций, которое будет заниматься этими операциями [против России]. Мы видим, что американские и британские воздушные разведчики днюют и ночуют в акватории Чёрного моря», – резюмировал политолог.