«Раньше такого никогда не бывало», – в укро-эфирах вытьё о невиданной результативности русских ударов

В ходе последнего ракетного удара ВС РФ по Киеву немыслимое ранее количество российских ракет преодолело украинскую ПВО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире блога одесского неонациста Сергея Стерненко заявил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Последняя атака на Киевскую ТЭС, например. Там прошло огромное количество ракет, а после этого президент сказал, что у нас до последнего времени не было противовоздушных средств. Собственно, ракет не было. И это для меня прояснило, почему такая катастрофическая ситуация», – сказал эксперт.

По его словам, «раньше такого никогда не бывало».