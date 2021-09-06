Рар: Холодная зима заставит ЕС забыть о газовых директивах

06.09.2021 16:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если Европа остро нуждается в газе, то она начинает его лихорадочно скупать, забыв о своих же ограничениях

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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Он признает, что газовая директива ЕС, согласно которой, поставщик газа не может быть одновременно владельцем транспортной инфраструктуры, позволяющей переправлять «голубое топливо» заказчикам, создает проблемы для «Газпрома».

«Конечно, директива не упала с неба неожиданно для всех. О ней было известно, когда проект «Северный поток-2» еще только обсуждался. Да, это препятствие. Но главное, что на сегодняшний день газопровод практически построен. Кроме того, как показывает жизнь, когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», – сказал эксперт.

По его словам, так будет всегда в условиях холодных зим.

«Давайте сначала достроим газопровод, потом посмотрим, какой будет зима 2021–2022 годов. С одной стороны, Европа заявляет, что к 2045 году полностью отойдет от использования газа, нефти и угля. Вместе с тем на континенте жалуются, что Россия сейчас не подает достаточно газа в европейские хранилища и есть риск всем замерзнуть», – сказал эксперт.

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа. Кроме того, есть опасность, что морально и физически устаревшая (об этом сами немцы официально говорят) украинская ГТС даст сбой. И тогда оба «Северных потока» – первый и второй – станут для Европы спасением.