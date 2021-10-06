Рар: Немцы должны осознать, что Россию нельзя поставить на колени

06.10.2021 11:34 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Основные политики Германии понимают, что без России невозможно выстроить прочную Европу, но в стране есть силы, которые будут противодействовать этому подходу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал немецкий политолог Александр Рар, отвечая на вопрос, как будут складываться у новой власти Германии отношения с Россией.

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Эксперт отметил, что лидеры СДПГ и ХДС – Олаф Шольц и Армин Лашет – очень прагматичные политики.

«И мне кажется, они хотят выстраивать конструктивные отношения с Россией, особенно в области бизнеса. Они будут слушать голоса бизнеса, находить общие проекты с Россией. Они точно заговорят – и тот, и другой – о новой перспективе концепции «Европы от Лиссабона до Владивостока». Думаю, что первая встреча их с Путиным будет очень интересной и пройдет в лучшей атмосфере, чем последние встречи, которые российский президент имел с Меркель. Потому что и Шольц, и Лашет понимают, что невозможно выстроить прочную Европу без России», – говорит Рар.

При это он считает, что есть большое «но», поскольку этим партиям придется править, скорее всего, вместе с «Зелеными» и свободными демократами.

«В СвДП есть разные, хотя и очень критичные взгляды на Россию. Но у «зеленых» отношение к России – суперкритичное. Если пост министра иностранных дел уйдет к «зеленым» (а может, и пост министра экономики и энергетики), тогда разговор Москвы с этим правительством станет очень сложным. Потому что «Зеленые» не просто пассивно плохо будут относиться к России, а будут активно стараться нагнетать нынешние конфликты, чтобы «победить», как они говорят», – опасается политолог.

«Я с удивлением и иногда даже с отвращением читаю бумаги, которые сейчас кладутся на стол будущему правительству – пишутся стратегии в разных аналитических центрах, где сидят в основном «зеленые» политики и эксперты. Что к России нужно относиться по-другому, что Меркель была слишком «мягкотелой», нужно говорить жестко, надо требовать немедленного освобождения Навального, нужно работать с российским гражданским обществом, следует заставить Москву соблюдать права человека, убрать все запреты. Нажимать, нажимать, нажимать… В том числе с помощью новых, болезненных для России санкций», – отмечает эксперт.

Он признает, что его «это ужасает».

«Я вижу, что есть силы, которые нарочно будут ломать наши отношения, не понимая роль самой России, что Россию невозможно поставить на колени. Что Россия будет отвечать, что через такие ссоры мы можем дойти до очень критического момента, когда вдруг нельзя будет исключить военного столкновения. Поэтому на ваш вопрос я ответил двояко. Надеюсь на позитивное развитие событий, но не хочу, чтобы были забыты и риски, которые существуют для развития российско-германских отношений», – резюмировал Рар.