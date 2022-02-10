Рар объснил, почему большинство европейцев верят в байки о «российском вторжении»

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Новости Украины

Практически все западные СМИ раскручивают истерию о якобы предстоящем нападении России на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил немецкий политолог Александр Рар.

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Он считает закономерными результаты соцопроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям в семи странах, на долю которых приходится две трети населения Евросоюза – Финляндии, Франции, Италии, Германии, Швеции, Румынии и Польше. В каждой из них, за исключением Финляндии (44%) большинство опрошенных считает вероятным российское вторжение на Украину уже в этом году.

«Откуда у людей должна быть иная точка зрения, если вся западная пресса раскручивает нарратив о том, что Россия хочет напасть на Украину. Никто в Европе не хочет слушать аргументы РФ, что у нее есть легитимные интересы следить за своей собственной безопасностью, что она не признает расширение НАТО на Восток, потому что чувствует себя под угрозой», – сказал Рар «Московскому комсомольцу».

По его словам, западным СМИ наплевать на российскую обеспокоенность.

«Они активно пропагандируют следующие установки: в Европе демократия, либеральная система и лучшая мораль, поэтому она вправе делать то, что хочет. Россия, в свою очередь, агрессивная, недемократическая и нелиберальная страна, поэтому у нее таких прав нет. РФ – враг, которого нужно поставить на место, наказать и завалить санкциями. Это на самом деле очень опасный нарратив, который заразил головы миллионов людей», – говорит политолог.

Он добавил, что у европейцев нет альтернативной информации.

«Они же не читают российскую прессу. Европейцы смотрят только то, что им преподносится в западном информационном пространстве. А там 99% СМИ критически и даже враждебно настроены в отношении РФ», – резюмировал Рар.