27.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Россия, США, Энергетика
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Рар: «Северный поток-2» будет достроен


Несмотря на противодействие США и их сателлитов, Германия сделает всё возможное для завершения строительства «Северного потока-2».

Об этом в беседе в видеоблоге украинского политолога Александра Семченко заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю, что последние километры «Северного потока-2» будут достроены, Германия не может от этого отказаться – она дала все разрешения, придётся платить громадные компенсации, в том числе и своим собственным фирмам.

И полностью лечь под американцев, чего госпожа Меркель не хочет делать. Она же выстроила фронт против Америки именно по вопросу «Северного пока-2». Она просто считает это неуместным, неприличным и неприемлемым, чтобы американцы требовали от немцев, что они решают, что хорошо для Европы по поводу энергетического снабжения. Германия говорит: «Мы справимся с нашими вопросами, с нашими проблемами, мы решим, откуда нам закупать энергоносители, и вы нам ничего говорить не имеете права.

Тут возник острый конфликт, который было невозможно себе представить несколько лет назад», – сказал немецкий эксперт.


Александр Рар подчеркнул, что, тем не менее, в Европе существуют сателлиты США, которые в угоду своему заокеанскому хозяину будут продолжать мешать строительству «Северного потока-2».

«Но американцы в первую очередь хотят выгнать российский газ из Европы полностью, и затопить Европу своим сжиженным газом. И те страны, которые близко работают с Америкой, такие как Прибалтика, Польша и Румыния, будут делать всё, чтобы где-то заморозить или не допустить прихода новых объёмов газа из России, они будут постоянно вставлять козни в колёса», – резюмировал эксперт.

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