Рар: Ситуация по «СП-2» близка к развязке. Возможны самые глупые решения

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Формирование новой правящей колаиции в Германии, в которую вошли «зеленые», несет угрозу для российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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По его словам, проблема заключается в том, что «зеленые» получают два ключевых министерства, которые впредь будут решать энергетические дела с Россией: министерство иностранных дел и министерство по климату, экономики и энергетике.

«Несмотря на то, что «зеленые», как и остальные, прекрасно понимают, что в предстоящую холодную зиму Германии понадобятся дополнительные закупки природного газа из России, они считают «Северный поток» вредным для Европы, потому что труба ударяет больно по Украине. Украина может лишится российских денег за прокачку газа через ее территорию. А «зеленые» на 100% на стороне Украины, а реально – на стороне США», – отмечает Рар.

Он задается вопросом: будет ли новое правительство защищать германские фирмы, задействованные в эксплуатации «СП-2» от санкций США?

«Для СДПГ это дело национальной безопасности Германии и ЕС. Но «зеленые» будут аргументировать, что Германия должна проявлять солидарность с гегемоном США и «жертвой российской агрессии» Украиной», – добавляет эксперт.

Он уточняет, что третья партия коалиции – «Свободные демократы» – фактически умывают руки, заявляя, мол, труба должна подчинятся «европейским правилам», то есть, конечное решение за Брюсселем.

«Не отдают они таким образом «Северный поток» на откуп русофобски настроенным восточным европейцам, которых Меркель каждый раз могла приструнить? Что удивляет, это самонадеянность западных элит. Сплошь и рядом слышно, что «Россию надо на место поставить» – санкциями, изоляцией ее лидеров, замораживанием российских активов на Западе. Европа, однако, давно уже не столь сильная. Считаю, лучше договариваться и научиться признавать также чужие интересы», – отмечает политолог.

«Ситуация вокруг «Северного потока» приближается к развязке. Лично думаю, что Северный поток не остановить – из-за объективной потребности европейцев в дополнительном российском топливе. Но мы живем в странное время, когда эмоции и идеологии зашкаливают и порой политики ввиду своей близорукости, могут принять самые глупые решения, себе и обществу во вред. Но дело настоящих экспертов показывать все возможные риски», – резюмирует Рар.