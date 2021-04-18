Рар: «Спутник-V» мог бы остановить волну самоубийств в Германии

18.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Немецкое общество разделилось на тех, кто сидит дома на государственном обеспечении, и тех, кому локдаун фактически разрушает жизнь.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил немецкий политолг Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмём двух претендентов на пост канцлера Германии господин Лашёта и господина Зедёра – премьер-министра Баварии и премьер-министра Северной Рейн-Вестфалии. Они оба заявляют громко, не боясь никого, что надо приобретать «Спутник-V», потому что европейская вакцина недостаточно хорошо действует в Европе. Вакцинация населения недостаточна без дополнительных источников, без дополнительных продуктов, как «Спутник –V», который очень хорошо проявил себя в России, Сербии и в других странах», – рассказал Рар.

При этом он добавил, что на данный момент в Германии, если одна часть общества чувствует себя в условиях локдауна комфортно, то другая – фактически оказывается на грани суицида.

«Действительно, 70 процентов людей, в отличие от России и от других государств, где люди требуют отмены локдауна и открытия, предоставления экономических свобод, здесь 70 процентов людей за Меркель, за то, чтобы был локдаун. Почему? Потому что государство за последние 12 месяцев им дарит деньги. Просто Германия взяла громадные долги, и людям, которые перестали работать, которые сидят дома, помогает денежными средствами. Правда, эти деньги кончаются сейчас», – объяснял политолог.

«Но есть другие 30% людей, которые измучены этим локдауном. Это многодетные семьи, которые живут в маленьких квартирах, у которых крыша уже поехала из-за этих закрытий. Или эти лавочники, представители среднего и мелкого бизнеса, которые вынуждены были закрыть магазины и не зарабатывать своих денег и многие из них обанкротились, смертные случаи здесь в другом виде растут, самоубийства. Люди психически сходят с ума из-за этого. Идут на демонстрации, срывают с себя маски, и растёт, конечно, не довольствие», – добавил Александр Рар.