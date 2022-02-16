Рар: США не позволят Германии свернуть с антироссийского пути

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался убедить Москву, что Украина начнет реализацию подписанных в Минске соглашений об урегулировании конфликта в Донбасее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил немецкий политолог Александр Рар, давая оценку визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Киев и Москву.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Шольц скорее пытался дать надежду на то, что Минские соглашения имплементируются и найдутся новые формы диалога, а РФ и Германия будут двигаться друг другу навстречу», – сказал эксперт «Известиям».

Впрочем, он добавил, что Вашингтон не позволит сближения Москвы и Берлина.

«С одной стороны, кажется, что Шольц ведет себя как человек, который может где-то попытаться восстановить конструктивный диалог с РФ, но все-таки его тянут за руку американцы, которые не дадут Германии идти по самостоятельному пути», – резюмировал Рар.

Напомним, что после визита в Киев Шольц заявил, что президент Украины пообещал подготовить законопроекты, необходимые для имплементации Миснких соглашений.