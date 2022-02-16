Рар: США не позволят Германии свернуть с антироссийского пути

16.02.2022  11:34 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Германия, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался убедить Москву, что Украина начнет реализацию подписанных в Минске соглашений об урегулировании конфликта в Донбасее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил немецкий политолог Александр Рар, давая оценку визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Киев и Москву.

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался убедить Москву, что Украина начнет реализацию подписанных в Минске...

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«Шольц скорее пытался дать надежду на то, что Минские соглашения имплементируются и найдутся новые формы диалога, а РФ и Германия будут двигаться друг другу навстречу», – сказал эксперт «Известиям».

Впрочем, он добавил, что Вашингтон не позволит сближения Москвы и Берлина.

«С одной стороны, кажется, что Шольц ведет себя как человек, который может где-то попытаться восстановить конструктивный диалог с РФ, но все-таки его тянут за руку американцы, которые не дадут Германии идти по самостоятельному пути», – резюмировал Рар.

Напомним, что после визита в Киев Шольц заявил, что президент Украины пообещал подготовить законопроекты, необходимые для имплементации Миснких соглашений.

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