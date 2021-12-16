Рар: У Германии больше нет национальных интересов

Германия до сих пор чувствует себя виноватой в развязывании Второй мировой войны перед кем угодно – поляками, прибалтами, чехами, только не перед Россией, так как она не член ЕС.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии официально нет национальных интересов. У Франции, может быть ещё да, но Германия сказала, что после Гитлера наш национальный интерес – это интеграция с другими в Европе, европейские интересы нам превыше всего. Так думают наши элиты, так они были воспитаны и так они действуют. Это священное слово, на самом деле: мы будем с поляками, с прибалтами, с чехами советоваться по России», – отметил эксперт.

«Мы самостоятельно ничего делать не будем, потому что Германия была виновата в развязывании Второй мировой войны, тогда у неё было слишком много своих национальных интересов, которые шли в разрез со всеми странами Европы. Поэтому мы таких ошибок повторять не будем, и не в какие катастрофы больше ни Германию, ни Европу заводить не будем. Мы будем следовать всегда европейскому консенсусу. И поэтому Германия и следует европейскому консенсусу, и другие страны это прекрасно знают», – рассказал Рар.

Модератор канала напомнила, что Россия понесла гораздо большие потери в той войне.

«Россия большая, Россия не член ЕС. Смотрите как: есть страны, которые сильно критикуют внутри Европы, тоже безжалостно, турок постоянно, ничего хорошего о них не говорят, сербов, пока не войдут в ЕС. ЕС – это своя семья, там всё можно. Критикуют иногда тихо, но сор из избы не хотят выносить», – объяснил политолог.