Рар: Ждать провокации в Донбассе или под Крымским мостом? Возможно

04.02.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

В ближайшее время стоит ожидать силовых провокаций Украины на Донбассе и в Крыму, а украинской оппозиции в Киеве готовиться к репрессиям. Владимир Зеленский, чувствуя потерю поддержки в Европе, делает ставку на Джо Байдена.

Об этом в своем блоге пишет немецкий политолог Александр Рар, комментируя запрет на телевещание каналов Виктора Медведчука на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Хочет поправить рейтинг – понравится новому начальству в Америке. Бьет по про-российским настроениям в Украине. Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Медведчука, впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии. Люди в Киеве боятся пакостей. Послов стран Большой семерки Зеленский проинформировал что идёт «в бой против вражеской силы России».

Зеленский решил использовать момент Навального – когда давление на Россию со стороны международного сообщества нарастает. Ждать провокации в Донбассе или под Крымским мостом? Возможно. Зеленский пытается услужить американцам, ему кажется, что администрация Байдена, в которую входят такие персоны как Нуланд, настроены на новые шаги для «сдерживание» России. И что от него – Зеленского – американцы требуют жесткого action.

Если Зеленский пойдёт напрямую против Медведчука, он лично заденет Путина. По-видимому Зеленский видит, что Меркель уходит, про Лашета идут слухи, что он ближе будет к России, чем к Украине. Надеяться на Берлин он перестал. Макрон теряет позиции в Европе. Зеленский чувствует, что в Нормандском формате его позиции слабеют. От него Берлин и Париж требуют больше компромиссов.

Зеленский решил впредь ставить только на патрона Байдена. Это меняет геополитическую ситуацию в Европе. Но он не учёл одного: он потеряет тот восточноукраинский электорат, который его избрал президентом», – рассуждает Рар.