Расчёт американцев? Удары вглубь РФ сразу заблокируют пятую статью устава НАТО – эксперт

Любовь Смирнова.  
17.09.2024 17:30
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Удары вглубь российского тыла со стороны НАТО автоматически заблокируют 5-ю статью альянса, поскольку ответные удары России уже не будут проявлением «немотивированной агрессии».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик. автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары вглубь российского тыла со стороны НАТО автоматически заблокируют 5-ю статью альянса, поскольку ответные...

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«Во-первых, в западном дискурсе есть понятие государственных границ 1991 года, в которых признают территорию Российской Федерации. Соответственно, освобождённые регионы – Крым, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, не признаются российскими. И получается, что Запад специально разделяет Россию на 1 и 2 сорта, чтобы у части жителей было ощущение второсортности.

И второй момент: отсылка к 1991 году касается всех договоров – ДОВСЕ, по ограничению ядерного вооружения, протоколов к этим договорам. И если мы нанесем удар в ответ на агрессию, то это станет преградой для ответных действий НАТО, поскольку по 5-й статье они возможны в ответ на немотивированную агрессию.

А если это ответ на удар, то получается нет повода повышать ставки вплоть до ядерной войны. И каждая страна-член альянса будет решать самостоятельно, что и вносит раздор между элитами этих стран и ставит их перед выбором, который им не сильно понравится», – отметил эксперт.

Он добавил, что заявления России адресованы не Западу, а Глобальному Югу, который видит в России лидера антиколониального движения.

«Он видит, что белый Запад нападает на такую же белую Россию, и Россия не боится отвечать взаимностью. Нам это важно, потому что Глобальный Юг позволяет нам обходить санкции, с помощью которых нас пытались загнать в изоляцию. И благодаря странам Африки, Азии, Южной Америки – мы эту изоляцию прорываем, экономику поддерживаем. Поэтому где-то приходится заявлять, что нас обманули, мы в ответ вынуждены делать какие-то действия. Но какие на самом деле происходят переговоры, никто никогда не скажет», – подытожил Васильев.

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