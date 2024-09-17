Расчёт американцев? Удары вглубь РФ сразу заблокируют пятую статью устава НАТО – эксперт

Удары вглубь российского тыла со стороны НАТО автоматически заблокируют 5-ю статью альянса, поскольку ответные удары России уже не будут проявлением «немотивированной агрессии».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик. автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Во-первых, в западном дискурсе есть понятие государственных границ 1991 года, в которых признают территорию Российской Федерации. Соответственно, освобождённые регионы – Крым, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, не признаются российскими. И получается, что Запад специально разделяет Россию на 1 и 2 сорта, чтобы у части жителей было ощущение второсортности.

И второй момент: отсылка к 1991 году касается всех договоров – ДОВСЕ, по ограничению ядерного вооружения, протоколов к этим договорам. И если мы нанесем удар в ответ на агрессию, то это станет преградой для ответных действий НАТО, поскольку по 5-й статье они возможны в ответ на немотивированную агрессию.

А если это ответ на удар, то получается нет повода повышать ставки вплоть до ядерной войны. И каждая страна-член альянса будет решать самостоятельно, что и вносит раздор между элитами этих стран и ставит их перед выбором, который им не сильно понравится», – отметил эксперт.