«Расчёт на психотип клоуна». Путин выдвинул условия прекращения боевых действий

27.11.2025 17:35
Боевые действия на Украине прекратятся только после того, как вся территория вошедших в состав России регионов будет очищена от ВСУ, заявил Владимир Путин.

«Мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там или там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий – тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьёмся этого вооружнным путём. Вот и всё», – сказал Путин.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев настроен оптимистично:

«Ключевое и наиболее неприемлемое для Зеленского требование – это самим выйти из занятого участка территории. Потому что для украинства, как идеи, важна земля, а для нас важно уничтожение украинства. ВВП это отлично понимает и знает, что сейчас отступить для Зеленского означает крах, личный, а в условиях краха власти ВСУ посыплются по всей ЛБС. Поэтому и такие условия, с тонким расчетом психотипа клоуна, который дорвался до гетьманства.

Потому шансы на соглашение минимальные… Зельц сорвёт договорняк, и рано или поздно добьется того, что Трамп отрежет его от разведданных. Что означает ускорение краха ВСУ в целом», – считает Васильев.

«Вот вам и ответ на мирный план», – так оценивает слова Путина основатель движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов.

Он обращает внимание на забавную деталь:

«Украинские СМИ цитируют каждую фразу Путина быстрее, чем российские – следят за своей судьбой».

Политолог Геворг Мирзаян напоминает, что Киев и ЕС требовали заморозку боевых действий по текущей линии фронта:

«Как и ожидалось, Владимир Путин хоронит все украинско-европейские «поправки» к мирному плану».

 

