Расчёт вразумить Европу при помощи ценового шока пока что не оправдывается

Михаил Рябов.  
17.01.2023 10:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика


Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в Лондоне накануне опускалась почти до $600 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года.

Конечно, это ниже прогнозов о газе по 2 тысячи долларов, но и гораздо выше, чем было до начала СВО на Украине и подрыва «Северных потоков». Так, в 2020 году Россия продавала газ по 140, а в 2021 году среднегодовая цена для ЕС поднялась до 274$.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в Лондоне накануне опускалась почти до...

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Так или иначе, но расчёт на возникновение из-за разрыва отношений с Россией энергетического кризиса в Европе, который подтолкнёт ее к компромиссу с Москвой, – пока что не оправдывается.

 «Цены на газ в Европе снизились до уровней осени 2021 года, даже несмотря на прогноз похолодания на этой неделе. На котировки давят стабильные поставки СПГ, в том числе из Азии, где ожидания увеличения спроса со стороны Китая пока не реализовались. Запасы газа в подземных хранилищах Европы по-прежнему превышают 80%, а выработка энергии на ветряных электростанциях достигла рекордных значений», – сообщает издание «Коммерсант».

По данным газеты,  «европейские чиновники начинают с оптимизмом смотреть и на перспективу подготовки к зиме 2023/24 года» – в частности, Германия «рассчитывает, что сможет заполнить подземные хранилища к предстоящей зиме по выгодным ценам».

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