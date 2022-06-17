Рашид Темрезов: подвиг летчика Канамата Боташева в Донбассе – пример любви к Родине

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Центральная площадь в Карачаевске названа в честь Героя России генерал-майора Канамата Боташева. Соответствующий законопроект единогласно утвердили депутаты местной городской думы.

Автором инициативы выступил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Он участвовал в прощальной панихиде 2 июня 2022 года и предложил увековечить подвиг российского пилота.

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«Наш земляк проявил доблесть и мужество в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, и его подвиг навсегда в наших сердцах», — заявил он.

Стоит отметить, что на центральной площади в Карачаевске также установят памятник Герою России. Местные жители поддержали эту инициативу. ⠀

«Для каждого из нас жизнь и воинский подвиг Канамата Хусеевича – пример любви к своей Родине и верность выбранному пути. Светлая память Герою! Вечная слава его подвигу!» — добавил Рашид Темрезов.

Канамат Боташев в возрасте 63 лет записался в добровольцы практически сразу после начала СВО на Украине. Он не смог стоять в стороне и решил защитить мирных жителей Донбасса от агрессии Киева.

Генерал-майор героически пал во время выполнения вылета в районе города Попасная в Луганской области, где группа его боевых товарищей оказалась в опасной ситуации. Пилот понимал, что в это области находятся зенитные установки противника, однако без его помощи не удалось бы спасти людей. В итоге 22 мая 2022 года его самолет Су-25 был сбит ракетой ВСУ. Из-за повреждений воздушного судна он не смог катапультироваться.

Боташева похоронили в его родном ауле Нижняя Теберда близ Карачаевска. Глава республики Рашид Темрезов встретил вертолет Ми-8, который доставил тело офицера, и сопровождал на протяжении всех прощальной панихиды.

В траурном мероприятии участвовали местные жители, родственники, близкие друзья и сослуживцы. По данным источников, он руководил авиационным крылом «ЧВК Вагнера». Имам Хаджи Бердиев во время выступления на похоронах назвал подвиг Канамата Хусеевича святым, поскольку он сражался с фашистами.