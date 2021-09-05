Рашкин пообещал Собянину выковырять плитку с «бушующих улиц» Москвы

05.09.2021 00:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

КПРФ, активно заигрывающая с либералами, вслед за Европарламентом объявила российские парламентские выборы сфальсифицированными еще до начала голосования.

Об этом в субботу коммунист-навальнист Валерий Рашкин заявил на несанкционированном митинге в центре Москвы, который он проводил под видом встречи с избирателями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рашкин заявил, что рейтинг «Единой России» составляет всего 12%, но при этом она получит конституционное большинство. Рашкин анонсировал уличные беспорядки в Москве.

«Уже сейчас я вас прошу и призываю выйти на улицы, защитить свой голос, схватить за что угодно этих фальсификаторов, не допустить… Предупреждаю мэра Собянина: вы получите бушующую улицу, и вам Болотная покажется сказкой, если вы будете фальсифицировать результаты голосования. Народ выйдет в защиту своего голоса, несмотря не то, что он стал нищим и до него не доносится правда. И спасибо мэру города Москвы Собянину за то, что он покрыл наши улицы плиткой. Она очень хорошо ковыряется, и булыжник пролетариата у нас уже под ногами. Предупреждаю: это хорошо работает», – сказал Рашкин.

Напомним, что комитет Европарламента по иностранным делам еще в июле призвал Евросоюз не признавать итоги выборов в Государственную Думу.