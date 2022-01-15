«Рашкин придет, порядок наведет» – скандального коммуниста зовут на Соловки

15.01.2022  23:21 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Политика, Россия


Жители поселка Соловки в Архангельской области страдают от засилья лосей в окрестных лесах. Животные подходят вплотную к домам, съедают всю растительность, являются разносчиками клещей. В период гона они представляют опасность для человека, особенно для детей.

Обращения в региональное отделение Минприроды в течение нескольких лет не имели ответа, и тогда отчаявшиеся жители Соловков написали скандально известному депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который находится под судом за браконьерское убийство лося в лесу под Саратовом.

Жители поселка Соловки в Архангельской области страдают от засилья лосей в окрестных лесах. Животные...

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«Просим Вас как человека неравнодушного к данной теме, как профессионала подключиться к решению нашей проблемы и принять меры к уменьшению популяции лосей на Соловках (законным образом). Коммунистов у нас мало, а с ружьями — вообще нет», – говорится в послании.

Депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков пояснил, что письмо Рашкину было шуткой. Серьезное письмо он направил министру природных ресурсов Архангельской области Игорю Мураеву. С аналогичным обращением также выступило руководство Соловецкого музея.

То ли министр стал отзывчивей, то ли власти испугались приезда Рашкина, но региональный минлеспром признал, что лоси на Соловках представляют «угрозу жизни и здоровью населения» и выдал разрешение на отстрел шести лосей.

«Эта ситуация нам хорошо известна, летом прошлого года на остров уже выезжал специалист отдела охраны и использования объектов животного мира, было принято решение о регулировании численности животных. В результате были добыты три особи», – заявил Мураев изданию «ДваинаИнформ».

Рашкин на обращение Соловков никак не отреагировал.

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