Рашкин прорвался к администрации президента и пригрозил натравить народ на Путина

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы от КПРФ, навальнист Валерий Рашкин провел сегодня со своими фанатами пикет «против фальсификации выборов».

Акция прошла перед приемной президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гарант конституции обязан прореагировать. Если меры не будут приняты президентом, а эти меры мы сейчас сдаем в приемную, мы обратимся напрямую к народу. По конституции именно народ является властью. И народ найдет, каким методом исправить ситуацию, связанную и с президентом, и с «Единой Россией», и с правительством РФ. История наша знает, какие меры народ может принять к опостылевшей и обанкротившейся власти. Надо, чтобы она не находилась в этих правящих креслах», – заявил Рашкин.

Большинство наблюдателей считает, что пикет – истерическая реакция Рашкина на компромат, опубликованный вчера в СМИ. На видео, снятом в каком-то кафе, он с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко обсуждает планы по смене руководства в КПРФ. Заговорщики хотят попросить блогера-уголовника Алексея Навального (запись сделана в 2017 году) найти компрмат на Юрия Афонина, которого Геннадий Зюганов видит своим преемником на посту лидера партии. Съезд КПРФ должен состояться 24 апреля.

Сам Геннадий Зюганов не спешит обвинять товарищей в заговоре и допускает, что компромат против Рашкина и Левченко был сфальсифицирован.

«Что касается этого сюжета, там можно смонтировать все, что угодно. Мы проверим. Все будет в соответствии с уставом и законом. Против меня заговор как правило устраивают те, кто сидят в одной из башен Кремля и в «Единой России». И судили, и запрещали, и допрашивали. И сейчас один грязный сюжет за другим выходит.

Что касается этого факта, надо разобраться. Я не исключаю, что он фальсифицирован. Сейчас можно склеить и смонтировать что угодно. Сам факт того, что это появляется накануне съезда, а было год назад, меня наталкивает на такие размышления», – сказал сегодня Зюганов в эфире радиостанции «Вести ФМ».