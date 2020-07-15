Раскачивать бесполезно: Лукашенко не боится майданщиков

15.07.2020, Киев, Игорь Петров

Протесты в Минске стали тревожным звонком для Лукашенко, но Майдана в Белоруссии ждать не стоит.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Вряд ли стоит обращать внимание на протесты в Минске, хотя они и стали тревожным звонком для Лукашенко. На протяжении 26-летней истории Белоруссии он сталкивался и с более сильными, более масштабными выступлениями.

Пока альтернативы Лукашенко нет, у оппозиции нет адекватной замены ему. Его рейтинг сегодня – более 69%, как показали опубликованные на днях данные.

Разумеется, ситуация в Белоруссии будет раскачиваться, причем раскачка продолжится и после выборов. Но не стоит ожидать там Майдана», – заключил политолог.