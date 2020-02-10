«Расходимся, реинтеграции Донбасса не будет» – Портнов

10.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки», которая должна была состояться 14 – 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, оказалась на грани срыва.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Договоренности, достигнутые Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном в Париже, не выполняются… полного прекращения огня не произошло, разведение сил и средств не продвигается и вообще теряет смысл, наблюдательная миссия ОБСЕ так и не получила свободный доступ на всю территорию Донбасса. Единственное, что пока удалось частично реализовать, – это обмен пленными накануне новогодних праздников…

Сложившаяся ситуация сорвет встречу глав МИД «нормандской четверки». А от этих переговоров зависит организация встречи лидеров РФ, Украины, Германии, Франции», – говорится в статье.

О высокой вероятности срыва встречи в Берлине в своем блоге говорит и бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов. Он критикует недавнее заявление главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, заявившего, что для проведения выборов в ЛДНР по украинскому законодательству не нужны никакие новые нормативные акты.

«Переведу на простой язык. Это обозначает, что власть ничего не собирается делать по Донбассу, потому что для проведения там выборов по украинским законам, нужно принять закон об особенностях выборов именно для оккупированных территорий, на которых необходимо как минимум предусмотреть какой-то переходный порядок формирования комиссий, списков избирателей, водружение на участках украинского флага, внедрение порядка обжалования решений в избирательных органах и судебных.

Без этих и десятков других особенностей разбежались там все украинскую символику на участках развешивать и регистрировать украинские партии и кандидатов. Иными словами, власть не имеет ни одного продуманного шага по Донбассу и ни одного внесённого законопроекта после Парижа. Это значит, в Берлине не будет ничего нового. Конец, расходитесь, не будет никакой реинтеграции. Нет для этого ни подготовленных чиновников, ни государственного мышления», – заявил Портнов.