«Расходный боеприпас» – в Крыму рассказали о поставках тысяч дронов

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С начала спецоперации только учебный центр по подготовке операторов БПЛА в Крыму отправил в зону СВО больше 1 тысячи дронов.

Сейчас беспилотники – это расходный боеприпас, который, к тому же, может стать добычей птиц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала спецоперации на 1 тысячу штук мы закрыли потребности военных, – сообщил в эфире «Крым 24» организатор учебной площадки по подготовке операторов БПЛА Сергей Паршиков (Лыня). – У нас ещё и замечательные девочки Катя и Валя, которые закрыли вообще громадную потребность на фронте в дронах. По fpv-дронам, наверное, пару сотен мы отправили с августа. Мы не остановимся, с учетом того, что происходит в стране: у нас много любителей, и много людей взялись за это. Я так думаю, через месяц-полтора будет прям большое количество дронов. И это боеприпас, у нас расход очень большой. Эффективность дронов тоже не 100%. Там есть много помех, которые мешают, РЭБ и так далее. Эффективность где-то 50%».

Расход беспилотников зависит от рода войск и умелых действий оператора, который может не учесть скорость и направление ветра и потеряет боеспособный дрон.

«Смотря какие подразделения, – пояснил Паршиков. – Если штурмовые подразделения, у них дроны расходуются в громадном количестве, потому что их постоянно сбивают, постоянно работает РЭБ, противодроновые ружья работают. И, естественно, опасная работа вблизи противника, которая идёт. Если это корректировка огня артиллерии, то подольше. Потому там в основном используются более тяжёлые дроны. Если разведка, то далеко не заходят, чтобы не терять дроны. Но это расходник, который постоянно тратится. Теряют, уводят, сбивают, врезаются. Бывают траты нелепые, когда пилоты не подготовлены для того, чтобы работать с дроном. Бывает, люди не понимают, что есть ветер, есть сопротивление и многое другое. На Запорожском направлении была сова, которая убила три дрона. Они пытались её поймать, но она ночной охотник, она думает, что это птица и охотится. Дневные крупные птицы тоже охотятся легко, даже вороны сбивают дрон и вместе с ним, кувыркаясь, падают».