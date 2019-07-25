Расклад от Карасёва: Медведчук – это новый Симоненко, а Зеленский – преемник Януковича

25.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Партия Виктора Медведчука сегодня претендует на тот же электорат, что некогда «окучивался» коммунистами и Наталией Витренко, а проект Владимира Зеленского «Слуга народа» смог забрать к себе русскоязычных избирателей, для которых ориентация на Москву не является важной.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ориентирующийся на Рината Ахметова «Оппозиционный блок» на прошедших выборах конкурировал, прежде всего, с партией Зеленского, так как оба проекта были направлены на русскоязычных жителей, не ориентирующихся на Москву.

«Оппозиционный блок» – это была бывшая «Партия регионов». «За життя» – это не «Партия регионов».

В чем была особенность «Партии регионов» – она ворвалась в большую политику в 2002-м году, когда были выборы парламентские, они там получили по мажоритарке очень много, в Донецке особенно, и уже был кандидат, они начали тогда Виктора Януковича предлагать кандидатом и Кучма вынужден был пойти на это. И тогда фактически «Партия регионов» взяла всю монополию на востоке Украины. Ну, были коммунисты, Витренко. Но коммунисты были пророссийской партией, Витренко – еще более пророссийской. А «Партия регионов» не была прозападной, но она не была и пророссийской…

Сейчас, когда попадает «Оппозиционная платформа», а «Оппоблок» не попадает, то «Партия регионов» фактически прекратила свое существование…

А «Оппозиционная платформа – это больше пророссийская партия. И эта партия рассчитывает на то, что она будет монопольно представлять избирателей русскоязычных регионов… Это успех «платформы» и в какой-то степени Кремля, что они вернули себе позиции. Потому что коммунистов нет, Витренко слили в маргинес, а они возвращают свои позиции влияния экономического и геополитического через эту партию.

Несмотря на то, что «Слуга народа» будет проводить центристскую, умеренную политику и пытаться дистанцироваться от одних и других, а такая, более внутренняя политика. Они хотят занять нишу «Партии регионов». Они хотят эту центристскую политику «все для себя», – заявил Карасев.