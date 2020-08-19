Раскол Белоруссии приобретает географические признаки

19.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Снижение интенсивности оппозиционных протестов в Белоруссии больше напоминает затишье перед бурей, позволяя сторонникам местного майдана накопить силы для новых атак. При этом на сторону бело-красно-белых сил полностью перешла одна из самых западных областей страны – Гродненская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И вновь наблюдатели сравнивают события в Белоруссии с украинским сценарием, где также захват власти майданными силами начался с западных областей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Белоруссии процесс пока обходится без насилия, но вслед за бело-красно-белым флагом над драмтеатром в Гродно стало известно, что местный городской исполнительный комитет поддержал «требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихоновской, профсоюзов предприятий г. Гродно, представителей демократической общественности г. Гродно, политических партий в рамках компетенции местных органов власти».

В итоге оппозиционерам предоставили возможность свободно проводить акции в центре города, выступать в эфире местных СМИ, за все это активисты освобождены от административной и уголовной ответственности, чем и воспользовались в полной мере: весь день в центре проходил оппозиционный концерт.

При этом фанаты местного хоккейного клуба «Неман» заявили о прекращении активной поддержки своего клуба «в свете последних событий в нашей Республике, в частности в Гродно», – что говорит о том, что крепкие молодые люди решили использовать свою силу и энергию в ином направлении.

«Пока на востоке Белоруссии начались пролукашенковские митинги, на западе власти начинают постепенно прогибаться под изменчивый мир: в Гродно местные власти разрешили акции протеста, обязались освободить арестованных и т.п. Белоруссия стремительно идёт по пути Украины. И это страшно», – комментирует одесский журналист Юрий Ткачев.

«Не зря на российско-белорусских учениях Запад-2017, вызвавших такую истерику в НАТО, отрабатывалось предотвращение угрозы со стороны т.н. Вейшнории – условной территории на западе Беларуси, захваченной сепаратистами при помощи западных армий. Сейчас становится очевидным, что беспорядки в Минске должны были вызвать паралич власти, устранение Лукашенко, а митинги в Бресте и Гродно привести к захвату «зелеными братьями» из числа оппозиции административных зданий с последующим вмешательством Польши для защиты польского и католического меньшинства. Поляки хотели бы провернуть свой «крымский сценарий» на Крэсах Всходних. Именно поэтому у белорусских границ сейчас сосредоточена ударная группировка польской армии, до Гродно и Бреста она может добраться за полчаса», – пишет в своем блоге поддерживающий Лукашенко политолог Алексей Дзермант.

Между тем определенную тревогу у белорусской общественности вызвал тот факт, что в реке был найден труп 29-летнего директора военно-исторического музея имени Багратиона из Волковыска, Константина Шишмакова, который якобы, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол, а потом пропал. Пока нет информации, была ли смерть этого человека насильственной, но уже появились опасения, что его гибель могут превратить в «сакральную жертву» и использовать для того, чтобы «шатать режим».

«В апреле 2014-го в одной из рек Донбасса выловили тело промайдановского активиста из Горловки по фамилии Рыбак, которого сразу же назначили «жертвой террористов» (других подобных «жертв» тогда просто-напросто не было, а они в тот момент были ну очень нужны для обоснования «АТО»), – прокомментировал ситуацию горловский активист «Русской Весны» Алексей Карпушев. – Как же всё похоже….».

Пока что в центральных регионах Белоруссии и на востоке страны протестная активность заметно снизилась. Что, впрочем, не означает, что белорусские майданщики решили успокоиться и перейти к традиционным методам политической борьбы.

«Мне сегодня многие задавали вопрос: «Протест выдыхается?». Если отвечать да, то только в физическом понимании этого слова. Девять дней люди выходили на улицы по всей стране, фактически в круглосуточном режиме. Многие не успевали поесть и поспать нормально, – прокомментировал ситуацию известный белорусский националист и русофоб Эдуард Пальчис. – Как только мы взяли передышку, посмотрите что произошло за день:

– По инициативе Светланы Тихановской создан Координационный Совет, который завтра начинает свое первое заседание.

– Создан Национальный забастовочный комитет, который растёт с каждым часом и уже готов перечислять деньги бастующим.

– Создаются множество инициатив, которые структурируют активность в самых разных направлениях: медицинская помощь, психологическая помощь, помощь пострадавшим, поддержка рабочих. Сейчас идёт просто шквал организации людей в цельные команды, идёт поиск без вести пропавших, устанавливаются факты изнасилований, пыток и т.д.

«А где хоть какая-нибудь организация», – спрашивали меня на улице. Вот она, сегодня за день передышки уже возникла».

При этом стало известно, что белорусская оппозиция включила в состав своего Координационного совета клиническую русофобку, писательницу Светлану Алексиевич.

«Это важный сигнал, характеризующий оппозицию, – сигнал и для России, и для Запада, – прокомментировал ситуацию российский сенатор Алексей Пушков. – Алексиевич – не писатель. Габриэль Гарсия Маркес, Мураками или Франсуаза Саган никогда не входили в какие либо политические координационные советы, но их читают во всем мире. И никто из людей образованных не спросит: а кто это такие? Премия Алексиевич вызвала, однако, именно такие вопросы. А дело в том, что она – профессиональная русофобка, за что и получила Нобелевскую премию по литературе как раз на волне русофобии в мире. Кто в мире вообще знает ее как крупного автора? Никто. Подлинным писателям премию тогда не дали, а ей дали – и не за литературу, а за политику. И включают ее в руководящие органы оппозиции тоже за политику. А что за этим последует – ясно, как день».

Таким образом, можно заключить, что белорусская оппозиция накапливает силы перед очередной атакой на власть. И для этого в ее арсенале теперь есть организация, форпост и возможная сакральная жертва.