Раскол Церкви в Молдове по украинскому сценарию: Что готовит Санду с Зеленским

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В Молдове может произойти православный церковный раскол по украинской модели.

Об этом изданию «Блокнот Молдова» заявил кишиневский обозреватель Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдавской митрополии, как выясняется в последнее время, есть немало людей «с чемоданами на выход». Ряд анонимных телеграм-каналов и СМИ опубликовали информацию о задушевной переписке одного из иерархов Молдавской митрополии с главным вдохновителем украинского церковного раскола Александром Драбинко», – сказал Букарский.

Он считает, что расколу будет способствовать ставленница Запада новый президент Молдовы Майя Санду. Она координирует свои действия с президентом Украины Владимиром Зеленским, который готовит запрет канонической Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).