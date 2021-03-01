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01.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина, Церковь
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Раскол Церкви в Молдове по украинскому сценарию: Что готовит Санду с Зеленским

Новости Украины

В Молдове может произойти православный церковный раскол по украинской модели.

Об этом изданию «Блокнот Молдова» заявил кишиневский обозреватель Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдавской митрополии, как выясняется в последнее время, есть немало людей «с чемоданами на выход». Ряд анонимных телеграм-каналов и СМИ опубликовали информацию о задушевной переписке одного из иерархов Молдавской митрополии с главным вдохновителем украинского церковного раскола Александром Драбинко», – сказал Букарский.

Он считает, что расколу будет способствовать ставленница Запада новый президент Молдовы Майя Санду. Она координирует свои действия с президентом Украины Владимиром Зеленским, который готовит запрет канонической Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

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