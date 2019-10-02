Раскол начался: У Коломойского обвиняют Зеленского в планах по возвращению Яценюка

02.10.2019, Киев, Михаил Рябов

На фоне скандала вокруг подписания формулы Штайнмайера в команде Владимира Зеленского разгорается новый спор – депутаты, ориентирующиеся на олигарха Игоря Коломойского, заявили о возможности назначения Арсения Яценюка на пост вице-премьера.

«Если Арсения Яценюка планируют сделать вице-премьером, то он же, наверно, поддержит и программу Кабмина. Потому что я точно не поддержу ничего, где присутствует Яценюк», – объявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем блоге.

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Сведения о возможном возвращении Яценюка во власть опубликовал у себя в Telegram-канале и депутат Александр Дубинский.

О растущих противоречиях во фракции «Слуга народа» свидетельствует и то, что Дубинский публикует фотографию Зеленского, нового премьера Алексея Гончарука, а также главы офиса президента Андрея Богдана вместе со старым руководством Нацбанка Украины.

«Глава Нацбанка Смолий – 3 уголовных дела. Первый замглавы НБУ Рожкова – 5 уголовных дел. Ну, не знаю, пацаны… Короче, когда там уже общее фото с Порошенко?» – не скрывает раздражение Дубинский.