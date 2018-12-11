Раскол «Оппоблока» обрушил его рейтинг

11.12.2018, Киев, Игорь Петров

Контролируемый олигархом Ринатом Ахметовым «Оппозиционный блок» выпал из перечная партий, которые набирают более 5% голосов и претендуют на прохождение в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самый высокий рейтинг – 23,4% – имеет сегодня «Батькивщина» Юлии Тимошенко, следом идет с 13% «Слуга народа» Владимира Зеленского.

На третьем месте находится проект Рабиновича-Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», куда после раскола из «Оппоблока» ушли ориентирующиеся на олигарха Дмитрия Фирташа «газовики» во главе с Юрием Бойко.

Еще 11,2% готовы голосовать за партию «Блок Петра Порошенко», 9,1% – за партию «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко, а 8% – за Радикальную партию Олега Ляшко.

Менее пяти процентов набирают «Блок Святослава Вакарчука» (4,1%), партия «Наши» Евгения Мураева (4,1%), Объединение« Самопомощь» (3,6%), ВО «Свобода» (2,2%) и «Оппозиционный блок» (2%).

«Мы видим, что основные рейтинги довольно стабильны, но произошло снижение рейтинга «Оппозиционного блока» за счет перехода Юрия Бойко в «Оппозиционную платформу – За жизнь», – прокомментировал результаты опроса заместитель директора Международного института социологии Антон Грушецкий.