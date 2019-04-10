Раскол Украины усугубляется – США готовятся к партизанской войне

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина в ходе президентских выборов вновь оказалась расколота, несмотря на на зачистку режимом реально оппозиционных и пророссийских сил.

К такому выводу в эфире телеканала «Россия-1» пришел политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, внутренняя раздробленность, внутреннее противостояние только обостряется. Эти выборы вновь вывели на поверхность то, что пытались ламинировать все эти пять лет, правда, исключительно способами пропаганды. И всё равно, кто бы ни победил – Порошенко или Зеленский – Украина будет идти к внутреннему разделению. В лучшем случае – федерализация, в худшем – что-то большее», – сказал политолог.

«Южные регионы, восточные регионы – кто угодно, только не Порошенко, западные – если за Порошенко вы не проголосуете, мы чуть ли не готовы отделяться. Это говорит о том, что потенциал противостояния за эти пять лет не уменьшился, он не исчез никуда, и этим враньём они эту рану не вылечат. Об этом думать они не хотят или не могут, не способны – это диагноз украинской политики», – добавил Михеев.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров полагает, что США не отпустят Украину.

«Что касается американцев, то антироссийский проект «Украина» не будет закрыт. В чём риски видят американцы? В том, что они полностью контролируют украинскую политическую элиту, они её коррумпировали, поддержали госпереворот, привели их к власти, но они видят, что эта элита не контролирует страну.

Так вот, на случай, если не будет политического контроля над Украиной, они как раз готовят людей для ведения партизанской войны на случай, если вдруг политический контроль уйдёт из-под влияния американцев. Должны быть люди, как это было у нас в истории – ОУН, УПА и всё остальное. То есть идея сохранения антироссийской Украины им видится именно таким образом», – заявил Килинкаров.