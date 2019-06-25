Раскол в Молдове: Зам Санду проголосовал против России в ПАСЕ

25.06.2019, Москва, Елена Острякова

Двое из троих молдавских депутатов проголосовали за возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Это член пророссийской Социалистической партии Влад Батрынча и лидер Платформы DA Андрей Нэстасе, передает Ziarul Național. Депутат ПДС Михай Попшой выступил против возвращения РФ.

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Отметим, что и DA, и ПДС входят в блок ACUM, который вместе с социалистами создал коалицию и сформировал правительство. Проголосовавший против Попшой является вице-спикером национального парламента и заместителем нынешнего премьер-министр Молдовы Майи Санду на посту председателя партии.

«Наши партнеры в Киеве настоятельно просили меня поддержать их в ходе голосования», – написал Попшой в «Фейсбуке».

Санду, кстати, вчера в Кишиневе уверяла вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака в желании укреплять взаимовыгодные отношения.

Ее компаньон по блоку ACUM министр внутренних дел Андрей Нэстасе тоже неоднозначно поддержал Россию. Он заявил в видеоролике, размещенном в «Фейсбуке», что это было «нелегкое решение».

«Я голосовал не за какую-то страну и не против какой-либо страны. Я голосовал за то, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы могла позитивно дальше работать. Все страны должны участвовать в принятии важных решений в рамках единого пространства, поскольку диалог является единственным способом гарантировать устойчивость европейского проекта в целом», – заявил Андрей Нэстасе.

Однако, по его словам, это не оправдывает прежние действия России, включая «аннексию Крыма».

Молдавский социалист Влад Батрынча выступил на заседании ПАСЕ.

«Давайте вспомним, что это в первую очередь парламентская площадка, и никто не имеет права исключать парламентариев из демократического процесса этого уважаемого форума. Исключая парламентариев, мы исключаем тех людей, которые за них голосовали. О какой демократии мы тогда можем красиво рассуждать. Если в Совете Европы не буде 47 стран, эта ассамблея рискует превратиться в клуб по интересам, в котором нам будут 20 раз повторять одно и то же», – сказал Батрынча.