Раскол во власти рушит планы Порошенко
Несмотря на то, что предстоящие на Украине президентские выборы не будут проходить честно, действующему президенту Петру Порошенко не удастся подтасовать их результаты до необходимого уровня из-за раскола в силовом блоке.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Честных выборов не будет, но не будет и масштабных фальсификаций, которые сумеют кардинально изменить результат. Фальсификации работают только тогда, когда есть определенный консенсус, как это ни парадоксально, когда с одной стороны власть работает на один результат власть в широком смысле – это чиновники, силовые структуры, судебные органы, прокуратура, СМИ и так далее.
И, с другой стороны, в обществе есть понимание, что все равно результат будет такой. То есть, «как бы вы там не дергались, а президентом все равно будет Кучма», – такое настроение было в 1999 году», – резюмировал эксперт.
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