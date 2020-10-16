16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
нацизм, Общество, Политика, Религия, Россия, Скандал, Украина
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Раскольничья ПЦУ «благословила» орден Степана Бандеры


По инициативе украинских националистов с благословения так называемого предстоятеля раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифания на Украине основан орден имени гитлеровского коллаборанта Степана Бандеры.

Об этом сообщается на официальной странице в «Facebook» запрещенной в России националистической группировки «Правый сектор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 октября 2020 НОД «Правый сектор» с благословения Блаженнейшего Митрополита Епифания основал Орден имени Степана Бандеры.

Учрежденный орден имеет три степени. Планируется, что орден будет вручаться накануне Покрова за выдающиеся заслуги и поступки на пути становления Украинского Соборного Самостоятельного Государства.

К награде могут быть представлены общественные, культурные, научные деятели, волонтеры, военные и добровольцы», – говорится в сообщении.


Кроме того, нацисты сообщили о сформированном «Наградном совете», который будет определять кандидатов на награждение. Максимальное количество орденов к вручению – до семи в год. Первая «почетная церемония вручения» состоится в 2021 году.

«Особая благодарность за разработку и изготовление полноразмерного макета мастерам YarkoFoundry в лице художника Татьяны Черной и художественного руководителя Владимира Ярмусевича», – добавили в «Правом секторе».

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