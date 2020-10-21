Раскольник Филарет спустя два года официально заявил, что томос не настоящий

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Признать предоставленный «ПЦУ» томос означает принять и содержание документа, в котором заложено не первенство чести константинопольского патриарха в Православии, а первенство его власти.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава раскольников Киевского патриархата Михаил Денисенко («Филарета»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я действительно призвал не признавать (томос об автокефалии ПЦУ, так как это нарушает чистоту Православия – ред.), и ни одна церковь, несмотря на то, призываю я или нет, этот томос не признает.

Уже прошло почти два года, и ни одна церковь, кроме тех, которые изначально признали (Элладская и Александрийская – ред.), не признаёт. Потому что в этом томосе заложен отход от чистоты Православия, который заключается в том, что константинопольскому патриарху предоставляется не только первенство чести, но и первенство власти в Православии, а это уже своеобразное папство.

Православные мы или католики? В Православной церкви все церкви равны и нет ни одной, у которой было бы больше власти, чем в другой. А в этом томосе такое заложено, а потому, чтобы сохранить чистоту Православия, нельзя признавать этот томос. И так православные церкви и делают», – заявил Филарет.

«Почему вы не делали такого заявления, когда Порошенко только начал этот процесс?» – спросила телеведущая Наталья Влащенко.

«Сейчас – это заявление, а говорил я об этом с самого начала, когда появился этот томос. А явился он для нас неожиданно, мы не ждали такой томос. Мы ждали такой томос, какой есть у всех остальных православных церквей. А так называемая ПЦУ не обладает таким томосом, так как поставлена в зависимость от константинопольского патриарха, потому я с самого начала от ПЦУ и отошёл – я не согласен с содержанием этого томоса…

Томос составлялся в Константинополе, Православная церковь не принимала участие в его составлении, его составил константинопольский патриарх со своим синодом, со своим архиерейским собором, а нам уже предоставили готовый. Мы-то думали, что томос такой, как все получают, а выходит, что не такой, там заложено первенство власти константинопольского патриарха», – сказал раскольник.

Он объяснил, что одним из таких пунктов является название – не Украинская православная церковь, а Православная церковь Украины, то есть, привязанная к определённой территории и не распространяющаяся на украинские приходы в других странах в пользу Константинопольского патриархата. Кроме того, ПЦУ обязана даже миро для крещения детей брать у Константинополя.

«Так – где тут автокефалия и независимость? Нету. Третье – если возникают какие-то сложные вопросы в поместной церкви, то церкви эти вопросы решают на своих поместных соборах, то есть, самостоятельно. А в соответствии с этим томосом, эти вопросы решает константинопольский патриарх. Где автокефалия? Потому я этот томос не признал и отошёл», – подчеркнул Денисенко.

«Почему константинопольский патриарх дал томос метрополии, а не патриархату, причем настойчиво требовал, чтобы украинская церковь была в статусе митрополии, а не патриархата?

А потому что патриархат – это независимая церковь, а митрополия может быть в составе патриархата. Например, УПЦ МП. А эта ПЦУ находится в подчинении Константинопольского патриархата.

А если бы УПЦ была в статусе патриархата, тогда бы она не подчинялась ни Москве, ни Константинополю, и была бы действительно независимой автокефальной церковью», – рассуждает оставшийся не у дел Филарет.