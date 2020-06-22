Раскольник Филарет зовет на борьбу с Порошенко

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава раскольничьей «УПЦ киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко призвал граждан своей страны бороться против созданной под патронатом Константинопольского патриархата ПЦУ и покровительствующего ей экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил в ходе выступления во Владимирском соборе в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в СМИ противниками киевского патриархата распространяется неправда, которая заключается в том, что КП, в частности и патриарх Филарет, борются против ПЦУ. Это неправда. Мы не боремся против ПЦУ, потому что если они хотят быть зависимыми от греков – пускай будут, это их свободный выбор.

Но мы действительно боремся, но против того, что они хотят уничтожить киевский патриархат. Вот против этого мы и боремся, и не даём им уничтожить украинскую независимую церковь киевского патриархата, как бы они ни пытались, какие бы силы не привлекали к этому, а не получится. Потому что правду нельзя победить.

А правда в том, что Бог дал нам страну, а в этой стране должна быть независимая церковь. А они говорят: «Страна пускай будет независимой, а церковь пускай зависит». Одни говорят: «От Москвы пускай зависит». А другие говорят: «От греков». А мы говорим: «Нет, мы не хотим быть зависимыми ни от Москвы, ни от Константинополя. Потому мы и вышли из состава ПЦУ.

Мы не боремся с ПЦУ, мы боремся с неправдой. Если бы они оставили нас в покое, то и мы бы оставили их в покое. А то они всё имущество Киевского патриархата незаконно переоформили на себя. Не трудились, пот не проливали, не страдали, а церковные богатства себе забирают. И как, имеем мы право себя защищать, или нет?» – отметил Денисенко.

Он также добавил, что второй причиной конфликта является имущественный спор, и призвал всех украинских граждан к борьбе против обидчиков УПЦ КП.

«Второе – говорят, что мы якобы боремся с Порошенко. Мы боремся не с Порошенко, а против того, что его администрация, в частности министерство культуры, незаконно сняло нас с регистрации. Без нашего ведома, без нашего заявления. Они не имели такого права.

Так вот, против такого незаконного снятия киевского патриархата с регистрации мы и боремся. Если за этим стоит Порошенко, то мы и против Порошенко выступаем. Но не против него как ушлого президента, а против его незаконных действий, против которых должен бороться каждый гражданин и каждый человек», – резюмировал Филарет.