Раскольники призывают сербов Хорватии в ходе переписи записываться хорватами

27.08.2021 09:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Раскольники из «Хорватской православной церкви» и коллаборационисты из Хорватского содружества православных ветеранов усилили агитацию среди сербов Хорватии в преддверии переписи населения страны, назначенной на 13 сентября текущего года.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации перепись населения Хорватии пройдет 13 сентября для тех, кто намерен физически принять участие в ней, а 27 сентября ее планируют провести для тех, кто хочет пройти процесс дистанционно, через интернет. При этом по всей Хорватии появились плакаты, на которых изображены заполненные строчки: «хорват», «православный», «Хорватская православная церковь».

Один из основателей Хорватского содружества православных ветеранов (небольшого количества сербов, в ходе войны 90-х воевавших против своих соплеменников на стороне хорватских неоусташей- сепаратистов) Горан Мацура, чей профиль в фейсбуке украшен усташеским приветствием Za dom spremni! (За Отечество готов!), заявил, что по всей стране размещены 80 подобных агитационных плакатов.

«Сербская Православная Церковь – инструмент политики Великой Сербии, – прокомментировал свои действия коллаборационист. – Хорватия не станет полностью независимым государством до тех пор, пока не будет возрождена ​​Хорватская православная церковь».

Следует отметить, что так называемая Хорватская православная церковь была создана в 1941 году по инициативе усташеского руководства Независимой Державы Хорватской, чтобы ассимилировать ту часть сербов, которую не получалось уничтожить просто из-за отсутствия технических возможностей для этого. Характерно, что коллаборационистское образование, непризнанное ни одной из православных церквей, возглавил архиепископ РПЦЗ Гермоген Максимов, исключенный за это из состава Архиерейского синода РПЦЗ и запрещённый в служении. После победы югославских партизан ХПЦ была уничтожена. Возрождение раскольников состоялось в 2013 году, когда они провозгласили автокефалию, заявив, что их паствой являются 17 тысяч граждан Хорватии.

Что характерно, до недавних пор принадлежность к сербам, хорватам и бошнякам на Балканах определялась исключительно по конфессиональному образцу, что объясняется тем, что все три народа, находящиеся в непростых взаимоотношениях друг с другом, имеют общие корни, язык и историю.