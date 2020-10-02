Расколотая Украина пойдёт на корм глобальным игрокам

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Украина, отказываясь решать проблему Донбасса, превращается в предмет передела на новой волне глобализации.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выигрывает та страна, которая, даже занимая нишу догоняющего развития, научится управлять своим социальным процессом, будет создавать условия для стабильных неконфликтных систем внутри.

А с чем мы сталкиваемся? Вместо создания украинского неконфликтного мира как части мировых интеграционных проектов, мы используем инструменты размежевания внутри. Причем, по мере нарастания глобализации у нас не только Крым и Донбасс, у нас уже новые трещины. В форме религиозной розни, региональной, этнической.

Те государства, которые не справятся с накопившимися проблемами, будут предметом передела и использования как ресурса. Украина к сожалению, не решая проблемы Донбасса, развивая внутренние противоречия, постепенно превращается в ресурс», – сказал Андрей Ермолаев.