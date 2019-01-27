Раскопки Херсонеса, проведенные специалистами Эрмитажа, разрушаются из-за отсутствия консервации

27.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Руины античного города Херсонес, которые сотрудники Санкт-Петербургского Эрмитажа раскопали в 2015 году, разрушаются из-за отсутствия консервации. Об этом на своем youtube-канале рассказал бывший сотрудник Херсонеса Анатолий Туманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот угол развалился через год после раскопок, а это свеженькое обрушение. Предупреждал – укрепите, стена стоит на земляной подушке. Вот как у нас относятся к памятникам истории», – говорит Туманов.

В качестве подтверждения своих слов он выложил ссылку на ролик, снятый в декабре 2017 года. Там большая часть стен еще цела.

«Завалилось, потому что не закрепили. Уехали. Всю землю вывезли. И наши еще говорят: молодцы Эрмитаж. А когда зимой берег размыло, укрепить оказалось нечем. И наши ничего не делают», – говорит Туманов.

Археолог Анатолий Туманов был уволен из Херсонесского музея после того, как в 2017 году написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о варварском отношении к древностям в Херсонесе. Новое руководство поощряло вкручивание в древние камни металлических болтов, которые разрушают кладку изнутри, заделывание стен посторонними камнями, возведение на раскопках капитальных строений.

Уже после увольнения Туманова прямо на руинах были возведены многотонные конструкции для проведения оперного фестиваля. Разрешение на это дала тогдашний директор Херсонеса Светлана Мельникова, которая до работы в Севастополе возглавляла Владимиро-Суздальский заповедник. Сейчас она снова вернулась на прежнее место работы.

«Херсонес Таврический» был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года. Заповедник находится в центре Севастополя и представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония (V век до н. э. – XIV век н. э.). Регулярные раскопки городища начались в 1827 году. Президент РФ Владимир Путин назвал Херсонес «русской Меккой», поскольку по легенде именно здесь крестился князь Владимир.