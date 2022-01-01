Раскрыт план Санду по вступлению Молдовы в НАТО

Молдова может вступить в НАТО, объединившись с Румынией.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что Майя Санду заявила, что Молдова не собирается вступать в НАТО, а собирается вступать в ЕС. И это кое-кто трактует как шаг к деэскалации… На самом деле это не совсем так, а возможно, и с точностью до наоборот.

Дело в том, что вступление Молдовы в ЕС открывает для нее прямой путь к вступлению в НАТО через объединение с Румынией. Не придется Молдове ступать в НАТО, ей достаточно объединиться с Румынией.

Мы знаем, что Майя Санду унионистка. На сегодняшний день унионизм не является доминирующим течением, но постепенно они продавливают свои идеи. Поэтому это заявление я бы не рассматривал как отказ от расширения НАТО. Это просто другим способом», – сказал Джангиров.