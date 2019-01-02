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02.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина, Финансы
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Раскрыт секрет украинского долга перед МВФ

Украина обслуживает долги МВФ не за счет роста экономики, а за счет повышение тарифов и снижения уровня жизни граждан.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил нардеп и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ – это не банк, это кредитное учреждение. Мы оплачиваем эти проценты (по кредитам МФВ), но эти проценты идут не из заработанных денег, которые должны работать в нашей экономике. Мы, повышая тарифы, просто вытаскиваем у людей из карманов эти деньги чтобы заплатить эти проценты. А экономика не работает. вернее, она работает на определенные группы лиц, которые на этим зарабатывают. Государство – не зарабатывает и не тратит эти деньги на погашение процентов», – сказал он.

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