Раскрыт секрет украинского долга перед МВФ

02.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украина обслуживает долги МВФ не за счет роста экономики, а за счет повышение тарифов и снижения уровня жизни граждан.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил нардеп и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«МВФ – это не банк, это кредитное учреждение. Мы оплачиваем эти проценты (по кредитам МФВ), но эти проценты идут не из заработанных денег, которые должны работать в нашей экономике. Мы, повышая тарифы, просто вытаскиваем у людей из карманов эти деньги чтобы заплатить эти проценты. А экономика не работает. вернее, она работает на определенные группы лиц, которые на этим зарабатывают. Государство – не зарабатывает и не тратит эти деньги на погашение процентов», – сказал он.