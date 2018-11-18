Раскрыт украинский план крупной диверсии на химзаводе

18.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинское военное командование готовит диверсию на крупнейшем в ДНР химзаводе «Стирол» и последующее военное наступление на Горловском направлении.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся у нас достоверной информации, украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол», цель которой – создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым, отвлечь подразделения НМ ДНР, защищающих Горловку, и создать условия для захвата оккупационными войсками новых территорий. При этом ответственность за катастрофу, по опыту «Белых касок», украинская сторона будет стремиться возложить на власти Республики», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что в настоящее время боевики подразделений 72-й бригады уже получили комплекты химической защиты.

«Штабом «ООС» отданы указания на подготовку к наступательным действиям на Горловском направлении после укрепления морозов и совершения диверсии на химическом заводе. В наступательных действиях могут быть задействованы 72-я, 58-я, 92-я и, прибывающая на усиление, 54-я бригады», – рассказал представитель оборонного ведомства.

В связи с этим он призвал мировое сообщество обратить внимание на планы украинского руководства и не допустить экологической катастрофы по вине командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева.