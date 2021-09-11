Раскрыта численность бойцов российской ЧВК в Мали

11.09.2021 13:29 (Мск), Москва, Фёдор Иванов

Ганский портал Capital News сообщает о прибытии в Мали 1200 служащих российской ЧВК для выполнения боевых задач.

На днях в африканской прессе появился ряд публикаций, согласно которым в западноафриканское государство Мали прибыли служащие российской частной военной компании. Сегодня были обнародованы данные о конкретной численности находящихся в стране оперативников ЧВК из России. По данным газеты, в Мали действует 1200 человек из состава подразделения, неформально известного как «ЧВК Вагнера». Россияне приехали в Мали по приглашению правительства для борьбы с преступными группировками и сепаратистами.

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По сведениям газеты, русские специалисты появились в Мали уже значительное время назад транзитом через Ливию и Центральноафриканскую республику. Некоторое время они проходили акклиматизацию на военных базах и знакомились с обстановкой. В настоящий момент они уже выполняют задачи на границе Мали и Буркина-Фасо. Этот район слабо контролируется правительством. В стране находятся также части французских вооруженных сил, ведущие операцию «Бархан», направленную против террористических групп, однако они не проявляют активности в том районе, где действуют бойцы «ЧВК Вагнера».

Ранее уже сообщалось о столкновениях, в которых участвовали россияне. В частности, известно о двух служащих ЧВК, погибших в конце августа или начале сентября в результате засады боевиков на армейскую колонну правительственных сил.