Раскрыта фейковая нефтяная схема Лукашенко

03.05.2020, Москва, Елена Острякова

Поставки «альтернативной нефти» из Норвегии и Азербайджана в Белоруссию в начале 2020 года оказались фейком.

О том, что такие незначительные объемы нефти невозможно поставить по трубопроводу Одесса-Броды, заявил в эфире youtube-канала PolitWera украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесса-Броды не работает, поскольку это все под контролем господина Коломойского, а нынешней власти вообще не до того. Думаю, они сработали по каким-то схемам замещения. Я не исключаю, что Коломойский забрал эти 80 тонн, а они сделали взаимозачет на те нефтепродукты, которые Белоруссия собиралась поставить. Потому что разгонять Одесса-Броды ради этого объема – нереально. Думаю, они отгрузили его на Кременчуг, там переработали и каким-то образом зачли», – сказал Землянский.

Напомним, что два танкера из Азербайджана с 80 тысячами тонн нефти пришли в одесский порт с разницей в неделю в марте. Мощность трубопровода Одесса-Броды, по которому согласно официальной версии, энергоноситель поставлялся в Белоруссию, составляет более 1 млн тонн нефти в месяц. Построенный в пику России, этот трубопровод много лет стоит пустым.

Как утверждает российский полковник запаса Владимир Трухан, поставка в феврале норвежской нефти, о которой также широко было объявлено в Белоруссии, тоже оказалась фейком.

«Я сам видел эти таблицы по поставкам нефти за 2 месяца, где норвежской нефти нет. Есть 900 с лишним тысяч тонн российской нефти. Средневзвешенная цена там около 325 долларов за тонну. Есть тысяча тонн казахской нефти по цене 370 долларов за тонну. Нет почему-то норвежской нефти. Может, она по дороге сменила государственную принадлежность. Скорее всего, это та же самая российская нефть, которую купили через трейдера. Российские трейдеры имеются чуть ли не в каждой европейской стране», – сказал Трухан.

Он также выразил сомнение, что в мае в Белоруссию поступит нефть из Саудовской Аравии, о чем с гордостью рапортуют в Минске.

Напомним, что проблемы с поставками нефти в Белоруссию возникли после того, как в конце прошлого года президент Александр Лукашенко отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты. Тогда же начались поиски «альтернативной нефти» из-за нежелания Москвы давать требуемые Минском скидки.