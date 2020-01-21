Раскрыта хорватская диверсия в системе образования Сербии

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Сербские студенты изучают историю своей страны по учебникам, изданным в Хорватии и искажающим события прошлого.

Об этом в сербском парламенте заявил депутат Александр Шешель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас была возможность увидеть большое количество скандальных учебников. Сегодня большинство представленных в Сербии издательств “Klet”, “Logos”, BIGZ принадлежат “Školska knjiga” из Загреба», – рассказал Шешель.

По его словам, эти учебники оправдывают похищение Османской империей детей из сербских семей. Также в них напечатаны сфальсифицированные карты, на которых сербское государство окружено вымышленной «хорватской империей».

«Мы разрешили этим людям зарабатывать здесь деньги. Мы виноваты в этом. Я хочу спросить: кто-нибудь из министерства образования Сербии или любого другого учреждения читает эти учебники до того, как они появятся в школах?», – возмущен депутат.

Он прогнозирует, что при продолжении такой политики, в будущем может быть оправдано существование концентрационных лагерей для сербов, в которых было убито 700 тыс человек.

«Завтра мы прочтем, что бомбардировки Югославии были полезным делом, возможностью освежить дипломатические отношения с международным сообществом. Мы увидим, что Гаагский суд принимал нужные решения для сербского народа, а не был политическим инструментом, направленным на распад Югославии. Все это может случиться с нами, если мы будем продолжать делать вид, будто у нас нет проблем с учебниками», – предупредил Шешель.

Он также напомнил, что в Сербии есть государственные издательства, которые должны получать заказы на подготовку учебников.

«Я полагаю, что наша культура, образование, сохранение нашей национальной и культурной самобытности важнее конкуренции на этом рынке. Нам нужно самим формировать исторические подходы, чтобы создать собственную идентичность, национальный менталитет. Тогда мы займем достойное место в международном сообществе. Сейчас нам говорят о каком-то культурном барьере, который существует между ЕС и Сербией, что мы хуже них», – отметил парламентарий.

Александр Шешель считает, что в Сербии идет «тихая культурная оккупация», когда представители западных неправительственных организаций убеждают население в том, что их страна провела этническую чистку в Косово и устроила этнический геноцид в Сребренице.

«Они выдают за общепризнанный факт, что мы сами бомбили себя, то есть, – мы виноваты в бомбардировке НАТО. Это то, что неуклонно продвигается в сферах культуры и образования последние 20 лет», – констатировал сербский депутат.