Раскрыта схема бегства навальнистки Соболь вместе с любовником из России

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Осужденная по двум уголовным делам рекомендующая себя как юрист блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь не вернется в Россию. Скорее всего нет ее уже и в Турцию, куда она якобы выехала на отдых с любовником Акимом Керимовым.

Об этом на youtube-канале Imerkouri заявил доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее я рассказывал, как до своего побега из России, оппозиционеры из экстремистской группировки Навального, ездили на встречу с Волковым и кураторами. Точек было две: Турция и Литва. В Турцию летали на самолёте. Там проконтролировать встречи для силовиков возможности не было. Поэтому, этот маршрут был очень востребованным. А вот в Литву они попадали через «Калининградский маршрут». Поезд Москва – Калининград делает три остановки в Литве. Они брали билеты до Калининграда и обратно. Силовики (как они думали) «ничего не подозревали», поэтому они смело выходили в Вильнюсе. Проводили встречи. И на обратном пути поезда «подсаживались» на свои места», – отметил эксперт.

«Именно этот маршрут показался привлекательным для Акима и Соболь. Накануне вылета в Турцию они забронировали билеты, но позже отменили поездку именно на этом поезде. Какой вывод мы делаем? Логичный и наиболее вероятный. Соболь использовала Турцию, как транзитный коридор для побега из России. Уехала она не на отдых. Соболь не вернётся! Вопросы никакие не ставлю. Все и так понятно», – сказал Карнаухов.

Он дал понять, что знает, в какой стране сейчас находятся Соболь с любовником, и в ближайшее время опубликует эту информацию.

Он считает, что уголовно исполнительная инспекция обязана была отобрать у Соболь загранпаспорт, поскольку по первому приговору за посягательство на неприкосновенность жилища ей присужден крупный штраф.

По информации Карнаухова, эта служба провела всего одну профилактическую беседу с Алексеем Навальным, который, имея два условных срока, свободно передвигался по миру и участвовал несанкционированных массовых акциях.