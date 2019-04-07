Выборы
//exit;
07.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, ЕС, Провокации, Украина
Просмотров:

Раскрыта связь обострения в Донбассе с визитами посла Литвы

Украинская армия увеличивает количество обстрелов ДНР во время визита в зону проведения «ООС» иностранных делегаций, демонстрируя таким образом бурную деятельность по «сдерживанию российского агрессора» в  надежде получить дополнительное финансирование.

Об этом сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Увеличение количества нарушений «странным образом» совпадает с прибытием в зону «ООС» различного рода международных организаций. В качестве примера можно привести визит литовской делегации во главе с послом Литвы на Украине Януконисом, который в период с 6 по 10 апреля будет осуществлять мониторинг обстановки в зоне конфликта», – рассказал Даниил Безсонов.

Он напомнил, что 19 марта дипломат уже приезжал в Донбасс, и прошедший визит также характеризовался существенным увеличением количества нарушений со стороны ВСУ.

«Отмечаем, что в период такого рода визитов, украинские командиры активизируют обстрелы по населенным пунктам Республики, нанося удары по жизненно-важным объектам инфраструктуры и социальным объектам. Так, 19 марта в результате обстрела населённого пункта Гольмовский повреждение получили 4 жилых дома и повреждено остекление функционирующей общеобразовательной школы №77. А 6 апреля в день визита литовской делегации получил ранение мирный житель и повреждения получила городская больница № 21 г. Донецка», – сообщил он.

Таким образом, по мнению Безсонова, украинское военное командование использует визиты иностранных делегаций с целью демонстрации мировой общественности усиления вооруженного противостояния в Донбассе, получения дополнительных финансовых и материальных средств, а также попытки вынудить ДНР ответить на вооруженные провокации.

«Смею заверить украинских командиров в бесперспективности такого рода провокаций, в связи с тем, что мы не стреляем по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения, а точечно наносим ответный огонь по позициям противника, осмелившегося направить оружие в сторону Республики», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть