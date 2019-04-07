Раскрыта связь обострения в Донбассе с визитами посла Литвы

07.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия увеличивает количество обстрелов ДНР во время визита в зону проведения «ООС» иностранных делегаций, демонстрируя таким образом бурную деятельность по «сдерживанию российского агрессора» в надежде получить дополнительное финансирование.

Об этом сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увеличение количества нарушений «странным образом» совпадает с прибытием в зону «ООС» различного рода международных организаций. В качестве примера можно привести визит литовской делегации во главе с послом Литвы на Украине Януконисом, который в период с 6 по 10 апреля будет осуществлять мониторинг обстановки в зоне конфликта», – рассказал Даниил Безсонов.

Он напомнил, что 19 марта дипломат уже приезжал в Донбасс, и прошедший визит также характеризовался существенным увеличением количества нарушений со стороны ВСУ.

«Отмечаем, что в период такого рода визитов, украинские командиры активизируют обстрелы по населенным пунктам Республики, нанося удары по жизненно-важным объектам инфраструктуры и социальным объектам. Так, 19 марта в результате обстрела населённого пункта Гольмовский повреждение получили 4 жилых дома и повреждено остекление функционирующей общеобразовательной школы №77. А 6 апреля в день визита литовской делегации получил ранение мирный житель и повреждения получила городская больница № 21 г. Донецка», – сообщил он.

Таким образом, по мнению Безсонова, украинское военное командование использует визиты иностранных делегаций с целью демонстрации мировой общественности усиления вооруженного противостояния в Донбассе, получения дополнительных финансовых и материальных средств, а также попытки вынудить ДНР ответить на вооруженные провокации.

«Смею заверить украинских командиров в бесперспективности такого рода провокаций, в связи с тем, что мы не стреляем по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения, а точечно наносим ответный огонь по позициям противника, осмелившегося направить оружие в сторону Республики», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.