Раскрыта связь обысков в одесском облсовете и политической «битвы за Одессу»

16.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований проводят ряд обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

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Как отметили в ГБР, по предварительной информации, в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области, в том числе на такие объекты, как капитальный ремонт дома культуры, капитальный ремонт дороги, реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы, капитальный детского сада в г. Измаил, Одесской области, капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, капитальный ремонт здания аэровокзала “Аэропорт Измаил”.

Сейчас, по данным Бюро, установлено, что выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме.

Кроме того, было установлено, что предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Также следователи установили, что распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Ранее на этой недел, как сообщал ПолитНавигатор, ГБР провело 7 обысков на таможнях и постах ГФС на Волыни.

Информированный телеграм-канал “Легитимный” раскрывает политическую подоплеку обысков в одесском облсовете. По информации телеграм-канала, смысл происходящего связан с попытками Киева не допустить политический сговор между партией Виктора Межведчука ОПЗЖ и партией Петра Порошенко “Европейская солидарность” по дележку руководящих должностей в одесском облсовете в период, когда в центре еще не определились с фигурой нового главы Одесской ОГА.

“Идёт “битва за Одессу”. Сразу несколько наших инсайдов подтверждаются. Так наш источник сообщает, что переговоры ведут ОПЗЖ-Медведчука и ЕС-Порошенко о “торгах” за выдвижение нового руководства областного совета. Пока Зеленский не определился с губернатором, борьба внутри депутатского корпуса только усиливается. Начавшиеся обыски в кабинетах “почти бывшего” главы облсовета Анатолия Урбанского – это быстрый ответ Офиса Президента на договорняк между ОПЗЖ и ЕС. Таким образом ГБР “сорвало” назначение сегодня их кандидатов на руководящие посты.

Анатолий Урбанский.

Сообщается, что расклад должен был быть таким, Юрий Басюк (ЕС-БПП и человек нардепа Алексея Гончаренко) якобы, будет избран председателем областного совета, а Виталий Саутенков (ОПЗЖ) его заместителем”, – говорится в сообщении.

Юрий Басюк.

Виталий Саутенков.

Источник “Легитимного также сообщает, что у экс-главы облсовета Анатолия Урбанского большие связи среди областных депутатов и сейчас с ним проведут “беседу”, после которой “уже на следующей сессии группа его депутатов проголосует, так как надо, иначе ГБР даст ход в расследовании его дел”.

Также эти раскладки подтверждают наши старые инсайды. Первый, что Медведчук работает плотно с Порошенко, второй, что “мажоритарщиков” новых будут брать на “крючок” силовики, которыми руководит “ОП”. Урбанский в Зе – партию не войдет, но номинально будет “около неё”, – утверждает телеграм-канал.