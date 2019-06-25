Раскрыта тайна отравленной нефти в трубопроводе «Дружба»

25.06.2019, Москва, Елена Острякова

Российская корпорация «Транснефть» систематически сливает в нефтепровод «Дружба» отходы нефтехимического производства, смешивая их с чистой нефтью. Процесс «разбодяживания», который нефтянники называют компаундированием, позволяет «Транснефти» дважды получать прибыль.

К такому выводу пришли российские эксперты, опрошенные изданием «Lenta.ru», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое компаундирование? Это попытка, говоря по-русски, «разбодяжить» грязную нефть чистой и продать ее». «Транснефть», видимо, продает налево в качестве излишков легкие нефтяные фракции, а в трубу заливает отходы нефтехимического производства и посторонние примеси, иногда даже расплавленные растворители. То есть «Транснефть» наживается на нефти дважды: когда продает легкие фракции и второй раз — когда компаундирует нефть и продает ее как готовый полноценный продукт», – говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Схему удалось вскрыть благодаря крупному инциденту на белорусских ветках нефтепровода «Дружба» в конце апреля. В трубу массово начала поступать нефть, с повышенным содержанием хлорорганических соединений. По утверждению белорусской стороны, это привело к повреждению оборудования на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Работа нефтепровода была остановлена. Причиной загрязнения была названа диверсия на частном нефтетерминале в Самаре.

«Хлорэтан, обнаруженный в трубе, никак не мог туда попасть, кроме как если бы туда вылили отходы какого-нибудь нефтехимического производства, поскольку при добыче это вещество практически не используется. Нефть поставляется на небольшие НПЗ, возможно, некоторые из них аффилированы с «Транснефтью», там легкие, наиболее качественные фракции отбираются, а остатки разбавляются нефтехимическими отходами и вновь сбрасываются в трубу. Все некачественное покрывается качеством лучших сортов. Все перемешивается. Достигается более-менее приемлемая нефть, и она отправляется на Запад. Это, предположительно, позволяет «Транснефти» зарабатывать огромные деньги», – говорит старший аналитика WMT Валерий Андрианов.

Эксперты полагают, что компаундированием занимались десятки если не сотни небольших перерабатывающих заводов в России. И схема не была ликвидирована после инцидента на белорусском участке «Дружбы». В пользу этой версии говорит тот факт, что 19 июня превышение норм по хлорорганике было обнаружено на участке нефтепровода, который идет из Белоруссии в Польшу.

«Некоторые эксперты высказывают предположения, что поставки некачественной нефти в Польшу продолжаются с целью ее накопления и компаундирования. Дескать, польская сторона об этом информирована, и с ней есть какие-то договоренности. Можно предположить, что грязную нефть обнаружили из-за так называемого «кейса исполнителя»: не до всех довели это дело, и кто-то забил тревогу», – говорит Андриянов.

Олег Бондаренко согласен с тем, что массовое разбодяживание нефти пытаются переместить на Запад.

«В погоне за мелкой прибылью «Транснефть» решила опять поставить полякам грязную нефть. В расчете на то, что по договоренностям поляки создали банк по разведению загрязненной нефти. Но они в этот бизнес пока не пошли. Видимо, какие-то договоренности там были, но по факту этих банков пока нет, и польская сторона остановила поставки», – сказал Бондаренко.

Доказательством этой версии служит тот факт, что после инцидента в конце апреля большая часть скопившейся в Белоруссии загрязненной нефти таинственным образом исчезла.

По оценке «Белнефтехима», в республику тогда поступило порядка 1,3 млн тонн «отравленной» нефти. 450 тыс тонн из них белорусская сторона уже вернула России и готовится вернуть оставшееся. Согласно официальной версии «Транснефти» сырье поступает в Новороссийск. Однако в «Черномортранснефти» подтвердили получение всего 115 тыс тонн.

Все остальное, предполагают эксперты, где-то бодяжится с чистой нефтью и отправляется в Европу. Чтобы развести в безопасной пропорции всю имеющуюся сейчас в наличии отравленную нефть потребуется три года. Но нет гарантий, что в погоне за прибылью рецептура не будет нарушена. И тогда скандалы вокруг российской нефти будут возникать снова и снова.

«Компаундирование превращается в источник неподконтрольной прибыли «Транснефти», потому что этот процесс, безусловно, будет скрытым. И я так понимаю, «Транснефть» хочет под это дело еще и поднять тарифы для нефтяных компаний, во всяком случае, она такой запрос в ФАС направила. То есть за ошибки «Транснефти» будут платить еще и нефтяники, которые и так имиджево пострадали из-за ситуации вокруг «Дружбы», — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.