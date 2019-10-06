Раскрыта тайна: Почему Зе прогнулся под нацистов

06.10.2019, Киев, Михаил Рябов

В том, что Владимир Зеленский с первых дней после победы на президентских выборах, несмотря на колоссальную поддержку избирателей, требующих наступления мира в Донбассе, «прогнулся» перед украинскими нацистами, – нет ничего удивительного, пишет в своем блоге киевский политолог Сергей Белашко.

«Тут многие возмущаются, что Зе и его команда прогибаются под 8% гиперактивных идиотов, боятся украинских патриотов, заигрывают с ними, чтобы вновь не загорелись шины и т.д. и т.п. Задайтесь простым вопросом, почему они не боялись, когда у Порошенко была вся власть, а сейчас вдруг испугались?

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Дорогие мои наивные друзья, открою вам страшную тайну: Зеленский и его окружение – типичные политические украинцы. На прошлых выборах они голосовали за Порошенко, а до этого поддерживали «Революцию достоинства» и АТО. Они искренне верят в безальтернативность евроатлантического выбора и категорически не хотят ни смены политического режима, ни даже сколько-нибудь существенной его идеологической коррекции.

Именно поэтому продолжаются декоммунизация и украинизация, давление на Церковь и русофобия, деградация общедоступных образования и медицины, деиндустриализация и вымирание села.

Зе и его команда – типичные представители своего поколения. Матрица официального патриотизма, сформированная в школьно-пионерские годы, у них заполнена беспредельным цинизмом 90-х, популизмом 00-х и либерально-националистической пропагандой 10-х.

Ведь у каждого из нас есть знакомые, которые вполне искренне транслируют такие смыслы:

– «Раз Украина независимое государство, то у неё должен быть свой язык и своя Церковь, причём не такие, как в России»;

– «Мой дед-фронтовик – герой, но Сталин хуже Гитлера, хотел украинцев заморить голодом, а оставшихся вывезти в Сибирь, но вагонов не хватило»;

– «В России жить хуже, чем в Европе, значит, нам надо держаться от неё подальше»;

– «Америка богатая и сильная, с ней нам будет лучше, чем с Россией».

Политические украинцы находятся в болезненном поиске личностной и групповой идентичности. Особенно болезненно и комично он проходит у нетитульных «неофитов». Отсюда эти все неуместные вышиванки на уроженцах Архангельска и Вологды, рассказы об «ужасных русских» в исполнении Смирновых и Кузнецовых, евреи-бандеровцы с криками «Слава Украине!», показательные патриотизм и религиозность у детей советских офицеров и чиновников, натужные попытки говорить на ломаном украинском в семейном кругу.

Всё это у настоящих украинцев вызывает только презрительные ухмылки, но политические ведь пытаются ассимилироваться не с ними, а с собственным пониманием общественной конъюнктуры.

Именно поэтому еврей Зеленский во время визита в США пафосно рассказывал о своей украинской идентичности в компании потомственных антисемитов из украинской же диаспоры, но не пошёл в Бабий яр почтить память евреев, убитых нацистами и их украинскими помощниками, вместе со своими соплеменниками, сохранившими собственную идентичность, а не променявшими её на «чечевичную похлёбку».

Зеленский – просто один из «неофитов» политического украинства, типичный представитель потерявшегося поколения. И окружение у него такое же. Разве что Богдан несколько выбивается из общего ряда, чем и вызывает особую ненависть у патриотов. Так что не стоит рассчитывать на Зе и его команду. Они такие, как есть – плоть от плоти сообщества антропоморфных леммингов, не допрыгнувших из феодализма в социализм», – поясняет Белашко.