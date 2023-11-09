Раскрыто хищение денег на восстановление Севастополя после украинской оккупации
В Севастополе под суд пойдёт чиновник, покрывший «распил» средств, выделенных Россией на приведение в порядок центра города после пребывания в упадке под контролем Украины.
Уголовное дело было возбуждено против бывшего начальника отдела административно-строительного контроля государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы». Он обвиняется в том, что покрыл невыполнение работ на 1,5 млн частной фирмой, выполнявшей ремонт сквера Ленинского комсомола.
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«Обвиняемый, достоверно зная, что работы подрядчиком частично не выполнены, принял их от имени заказчика в полном объеме. На основании подписанных им документов произведена полная оплата за счет бюджетных денежных средств.
В действительности площадь обустроенного подрядчиком плиточного покрытия в сквере, количество использованных для этого строительных материалов и площадь озеленения были меньше, чем предусмотрено условиями контракта и оплачено заказчиком. Стоимость оплаченных, но фактически не выполненных работ составила свыше 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо бывшего чиновника, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере – по факту хищения денежных средств должностными лицами коммерческой организации, выступившей подрядчиком по данному контракту.
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