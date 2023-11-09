Раскрыто хищение денег на восстановление Севастополя после украинской оккупации

Виктор Орлов.  
09.11.2023 18:00
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе под суд пойдёт чиновник, покрывший «распил» средств, выделенных Россией на приведение в порядок центра города после пребывания в упадке под контролем Украины.

Уголовное дело было возбуждено против бывшего начальника отдела административно-строительного контроля государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы». Он обвиняется в том, что покрыл невыполнение работ на 1,5 млн частной фирмой, выполнявшей ремонт сквера Ленинского комсомола.

В Севастополе под суд пойдёт чиновник, покрывший «распил» средств, выделенных Россией на приведение в...

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«Обвиняемый, достоверно зная, что работы подрядчиком частично не выполнены, принял их от имени заказчика в полном объеме. На основании подписанных им документов произведена полная оплата за счет бюджетных денежных средств.

В действительности площадь обустроенного подрядчиком плиточного покрытия в сквере, количество использованных для этого строительных материалов и площадь озеленения были меньше, чем предусмотрено условиями контракта и оплачено заказчиком. Стоимость оплаченных, но фактически не выполненных работ составила свыше 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо бывшего чиновника, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере – по факту хищения денежных средств должностными лицами коммерческой организации, выступившей подрядчиком по данному контракту.

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