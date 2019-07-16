Раскрыто убийство бывшего мэра Тирасполя

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

В Одессе арестовали подозреваемого в убийстве бывшего мэра Тирасполя Андрея Безбабченко.

Об этом сообщает телеканала «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, убийцами стали трое граждан Приднестровья. Узнав, что экс-мэр Тирасполя живёт в Новой Дофиновке Одесской области и зная, что он является весьма состоятельным человеком, они решили похитить его и заставить заплатить за свою жизнь круглую сумму. Поселившись в Крыжановке, преступники некоторое время следили за жертвой, изучая его график и маршруты передвижения.

Наконец, 21 мая они перешли к активным действиям: ворвавшись в дом, где жил Безбабченко, они связали его, погрузили в багажник его же автомобиля Infinity и отвезли к заброшенному зданию в Вапнярке, где принялись избивать, требуя деньги. Пытая похищенного, мужчины перестарались, и Безбченко скончался. Испугавшись, преступники бросили тело прямо на месте преступления и попытались скрыться.

Покойный Безбабченко, в прошлом криминальный авторитет, с 2012 по 2016 год был главой администрации Тирасполя. В 2016 году он подал в отставку, чтобы принимать участие в предвыборной кампании тогдашнего президента Приднестровья Евгения Шевчука.

В 2016 году Шевчук проиграл президентские выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья после того, как следственный комитет республики завел на него 5 уголовных дел. В 2018 году он был заочно приговорен к 16 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн долларов за коррупцию и превышение полномочий.

В Приднестровье открываются уголовные дела и выносятся приговоры многим людям из окружения Шевчука, не успевшим бежать якобы в Россию. Безбабченко был объявлен правоохранительными органами ПМР в розыск, но при этом возглавлял инвестиционно–строительную компанию с главным офисом в Тирасполе.