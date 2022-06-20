Раскрыты новые факты зверств нацистов в Крыму – Верховный суд республики приступил к рассмотрению

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Новости Украины

Верховный суд Республики Крым приступил к рассмотрению дела о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в период Великой Отечественной войны.

Судебный процесс открытый – с рассмотрением многочисленных фактов о преступлениях, свидетельскими показаниями и архивными документами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Расследование в рамках уголовного дела Следственный комитет РФ вел по статье 357 УК РФ «Геноцид». К участию будут привлечены крымские историки и краеведы.

«Спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны нацизм в мире опять восстал, – подчеркнул спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Тогда он не был добит, не был уничтожен в должной мере, и сегодня для некоторых стран стал нормой политики. В этой связи как никогда актуальны задачи нашей специальной военной операции, в том числе — денацификация Украины».

Накануне судебного процесса ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов в Крыму в годы войны. Согласно документам, немецко-румынские оккупанты с применением особенно изощренных методов уничтожения: расстрел, сожжение или закапывание заживо, замуровывание в катакомбах, затопление в море в баржах, удушение в газокамерах, замучили и убили в Крыму около 87 000 мирных граждан и свыше 47 000 военнопленных. Посредством кровавого насилия оккупанты массами угоняли советских людей в немецкое рабство, где многие погибли от непосильного труда и голода или были уничтожены в немецких лагерях. Число насильно угнанных в рабство из Крыма советских граждан превышает 85 000 человек.

Одновременно с судебным процессом на открытых площадках пройдет фестиваль «Дорогами памяти и славы» с показом документальных кинолент, в которые вошли как архивные материалы, так и работы историков. Большинство историй, ставших основой фильмов, до сих пор представлены не были.

Открытие фестиваля состоится 21 июня в 11.00 в Симферопольском музыкальном училище им. Чайковского. Параллельно в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. Франко будут представлены дополнительно еще ряд фильмов из цикла.

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2 июня показы кинолент пройдут в Керчи во Дворце культуры «Корабел», 24 июня – в Евпатории в санатории им. Гагарина и в кинотеатре «Ракета».